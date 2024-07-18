Ученые нашли «недостающий элемент» в климатических моделях

Ведущий исследователь Хлоя Кларк объяснила, что в предыдущих версиях модели не учитывались микрофизические свойства льда, на которые влияют такие вещества, как водоросли и пыль. Эти элементы могут затемнять поверхность льда, снижая его отражательную способность и ускоряя темпы таяния.

Благодаря интеграции более точных данных об отражательной способности льда, полученных в результате спутниковых наблюдений, обновленная модель теперь предсказывает, что ледяной щит Гренландии тает значительно быстрее, чем предполагалось ранее.

Кларк подчеркнул более широкие последствия этих выводов, предположив, что они повысят способность климатических моделей точно отражать обратную связь, связанную со снегом и льдом. Будущие исследования направлены на распространение этих поправок на весь мир, чтобы климатические модели лучше отражали реальные условия.