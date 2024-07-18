Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2024, 03:00
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Ученые нашли «недостающий элемент» в климатических моделях

Ученые исправили завышенную оценку отражательной способности льда
Ученые выявили критический недостаток в широко используемой климатической модели, касающийся отражательной способности льда. Опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres, исследование показывает, что энергетическая экзафлопсная модель системы Земли (E3SM) переоценивает альбедо льда примерно на пять процентов. Альбедо, которое измеряет, сколько солнечного света лед отражает обратно в космос, играет важную роль в прогнозировании последствий глобального потепления.
Ученые нашли «недостающий элемент» в климатических моделях
© Ferra

Ведущий исследователь Хлоя Кларк объяснила, что в предыдущих версиях модели не учитывались микрофизические свойства льда, на которые влияют такие вещества, как водоросли и пыль. Эти элементы могут затемнять поверхность льда, снижая его отражательную способность и ускоряя темпы таяния.

Благодаря интеграции более точных данных об отражательной способности льда, полученных в результате спутниковых наблюдений, обновленная модель теперь предсказывает, что ледяной щит Гренландии тает значительно быстрее, чем предполагалось ранее.

Кларк подчеркнул более широкие последствия этих выводов, предположив, что они повысят способность климатических моделей точно отражать обратную связь, связанную со снегом и льдом. Будущие исследования направлены на распространение этих поправок на весь мир, чтобы климатические модели лучше отражали реальные условия.