Ученые нашли нейроны, помогающие парализованным пациентам снова ходить

Недавняя разработка показала перспективность помощи пациентам в восстановлении подвижности с помощью эпидуральной электростимуляции. Небольшое устройство имплантируется вблизи спинного мозга и с помощью электрических импульсов стимулирует нейроны, контролирующие движения ног.

В новом клиническом исследовании, проведенном исследовательским центром NeuroRestore, девять пациентов вновь обрели способность ходить, причем улучшение двигательных функций сохранялось даже после завершения процесса реабилитации. Отмечается, что они могли ходить даже после отключения устройства электростимуляции, что не удавалось достичь в предыдущих исследованиях.

Это позволило предположить, что в нервных волокнах, используемых для ходьбы, произошла определенная реорганизация, поэтому ученые исследовали конкретные механизмы на мышах и молекулярных моделях, чтобы понять, может ли это происходить и как.

Команда создала трехмерную "карту" спинного мозга, вплоть до отдельных нейронов, и наблюдала, какие нейроны активируются при электрической стимуляции. Они сузили круг нейронов до определенного семейства, которые экспрессируют ген под названием Vsx2. Эти нейроны обычно не важны для ходьбы у здоровых людей, но они, похоже, играют решающую роль в реорганизации нервных волокон для восстановления двигательной функции после травмы.

Чтобы проверить эту идею, команда использовала новую версию эпидуральных имплантатов, которые не только стимулировали спинной мозг, но и специально деактивировали нейроны Vsx2. В ходе испытаний на мышах те, у кого была травма позвоночника, сразу же перестали ходить, но здоровые мыши могли ходить без проблем.