Ученые нашли новый способ борьбы с раком крови

Результатами научной работы ученых поделилось издание Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи пришли к выводу о том, что для раковых клеток лимфобластного лейкоза характерен повышенный уровень лактоназы. Известно, что этот фермент имеет антиоксидантные качества. Помимо прочего эта молекула приводит к процессу вырабатывания энергии и провоцирует рост раковых клеток.

Новый способ борьбы с раком крови подразумевает подавление лактоназы. По мнению ученых, лекарственных препараты могут быть направлены на показатель ее ферментативной активности.

