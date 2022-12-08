Ученые нашли организмы, не похожие ни на какие другие на Земле

Древо жизни - это полезная диаграмма для понимания взаимоотношений между различными формами жизни, как существующими, так и вымершими. Ствол дерева состоит из трех обширных групп, называемых доменами - бактерии, археи и эукариоты, - которые затем разветвляются на царства. Далее ветви становятся все более конкретными, пока не доходят до отдельных видов.

Новое открытие добавляет к этому дереву довольно крупную ветвь - Проворы. Эти формы жизни составляют категорию, неофициально называемую "супергруппой", которая располагается ниже доменов и может содержать несколько царств.

"Это древняя ветвь древа жизни, которая примерно так же разнообразна, как царства животных и грибов вместе взятые, и никто не знал, что она существует", - сказал доктор Патрик Килинг, старший автор исследования.

Члены супергруппы Provora - это крошечные организмы, которые команда назвала "львами микробного мира". Это потому, что они охотятся на других микробов, и в своей экосистеме они встречаются относительно редко. Супергруппа делится на два класса - "ниблериды", которые используют зубоподобные структуры для откусывания кусков от своей добычи, и "небулиды", которые поглощают свою добычу целиком.

Команда обнаружила этот новый вид жизни в образцах, взятых со всего мира, включая коралловые рифы в Кюрасао, осадочные породы из Черного и Красного морей, воду из Тихого и Северного Ледовитого океанов. Внимание исследователей привлекли странные микробы с двумя жгутиками, позволяющими им очень быстро вращаться или плавать. Они также имели склонность быстро пожирать любые другие микробы, которым не повезло оказаться в тех же пробах воды. Когда ученые более тщательно изучили их ДНК, стало ясно, насколько странными на самом деле были эти новые микробы.

"В таксономии живых организмов мы часто используем ген "18S рРНК" для описания генетических различий", - говорит доктор Денис Тихоненков, первый автор исследования. "Например, люди отличаются от морских свинок по этому гену всего на шесть нуклеотидов. Мы были удивлены, обнаружив, что эти хищные микробы отличаются на 170-180 нуклеотидов в гене 18S рРНК от всех остальных живых существ на Земле. Стало ясно, что мы открыли нечто совершенно новое и удивительное".

Далее команда планирует провести секвенирование всех геномов этих новых организмов и построить 3D-модели их клеток, чтобы узнать о них больше.