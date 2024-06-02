Ученые нашли самый большой в мире геном в крошечном папоротнике

Опубликовано 02 июня 2024, 00:00
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Ученые нашли самый большой в мире геном в крошечном папоротникеМал, да удал
Команда под руководством Хауме Пеллисера из Ботанического института Барселоны отправилась в лес Гранд-Терре на поиски папоротника Tmesipteris oblanceolata. Это неприметное растение хранит в себе необыкновенный секрет: самый большой геном, известный на Земле. О нем недавняя статься NY Times.
Геном T. oblanceolata, подробно описанный в недавнем исследовании, имеет объем, в 50 раз превышающий ДНК человека.
«Удивительно, но наличие более крупного генома не является преимуществом», — сообщают ученые. Растения с огромным количеством ДНК, такие как T. oblanceolata, часто растут медленно, менее эффективны в фотосинтезе и требуют больше питательных веществ. Эти факторы могут препятствовать их адаптации к изменениям климата и повышать риск вымирания.
Это открытие подчеркивает невероятное разнообразие и сложность растительного царства, позволяя по-новому взглянуть на эволюционную биологию этих жизнестойких организмов, отмечают исследователи.