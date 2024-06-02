Ученые нашли самый большой в мире геном в крошечном папоротнике

Геном T. oblanceolata, подробно описанный в недавнем исследовании, имеет объем, в 50 раз превышающий ДНК человека.

«Удивительно, но наличие более крупного генома не является преимуществом», — сообщают ученые. Растения с огромным количеством ДНК, такие как T. oblanceolata, часто растут медленно, менее эффективны в фотосинтезе и требуют больше питательных веществ. Эти факторы могут препятствовать их адаптации к изменениям климата и повышать риск вымирания.

Это открытие подчеркивает невероятное разнообразие и сложность растительного царства, позволяя по-новому взглянуть на эволюционную биологию этих жизнестойких организмов, отмечают исследователи.