Ученые нашли "сладкое место" для раковых клеток. Проверьтесь

Исследование, проведенное под руководством ученых из Университета Миннесоты, основывается на результатах предыдущей работы, в которой группа обнаружила, что клетки обладают способностью ощущать жесткость окружающей среды. Это может быть жесткая природа костного материала, более мягкое окружение жировой ткани или средняя жесткость мышечной ткани между ними.

Ученые всегда считали, что клетки естественным образом будут двигаться в сторону более жесткой среды, но в своей последней работе авторы показали, что это не обязательно так. В ходе экспериментов клетки мозга и рака молочной железы были помещены между двумя средами, более жесткой и более мягкой, и ученые впервые заметили, что клетки могут тяготеть к середине, которую ученые назвали "сладким местом".

"Я думаю, что это открытие изменит представление людей об этом явлении. Наша математическая модель предсказала, а мы показали с помощью экспериментов, что клетки действительно могут двигаться в сторону более мягкой среды", - сказал автор исследования Дэвид Одде