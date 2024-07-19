Ученые нашли следы произошедшего 21 000 лет назад истребления

Опубликовано 19 июля 2024, 00:49
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Ученые нашли следы произошедшего 21 000 лет назад истребленияЧто указывают на присутствие раннего человека в Южной Америке
Исследователи обнаружили убедительные доказательства деятельности раннего человека в Южной Америке, датируемые более чем 21 000 лет назад, что опровергает существующие теории о колонизации континента. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, рассказывается об обнаружении следов порезов на окаменелостях Neosclerocalyptus, гигантского глиптодона, похожего на броненосца, найденных вдоль реки Реконкиста в Аргентине.
Анализ, проведенный под руководством Мариано Дель Папы из Национального университета Ла-Платы, показал, что эти следы, расположенные на тазе, хвосте и броне тела, соответствуют технике разделки каменными орудиями. Радиоуглеродная датировка позволяет отнести эти окаменелости к значительно более раннему периоду, чем ранее известные свидетельства в южной части Южной Америки, что позволяет предположить, что люди «взаимодействовали» с крупными млекопитающими незадолго до их вымирания в конце плейстоценовой эпохи, и сыграли в этом большую роль.