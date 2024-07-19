Ученые нашли следы произошедшего 21 000 лет назад истребления

Анализ, проведенный под руководством Мариано Дель Папы из Национального университета Ла-Платы, показал, что эти следы, расположенные на тазе, хвосте и броне тела, соответствуют технике разделки каменными орудиями. Радиоуглеродная датировка позволяет отнести эти окаменелости к значительно более раннему периоду, чем ранее известные свидетельства в южной части Южной Америки, что позволяет предположить, что люди «взаимодействовали» с крупными млекопитающими незадолго до их вымирания в конце плейстоценовой эпохи, и сыграли в этом большую роль.