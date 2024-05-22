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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 22:30
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Ученые нашли сложную стратегию выбора партнеров для спаривания среди растений

Как растения "спариваются" на всю жизнь и отталкивают других женихов
Новое исследование проливает свет на то, как растения выбирают себе партнеров, обнаруживая удивительно сложную и стратегическую систему. Исследователи из Японии использовали микроскопию, чтобы наблюдать за внутренним процессом «спаривания» растения рода Arabidopsis.
Ученые нашли сложную стратегию выбора партнеров для спаривания среди растений
© Ferra

Вот как это происходит: после того как пыльцевое зерно попадает на рыльце цветка, оно посылает «пыльцевую трубку» к завязи. В этом исследовании впервые было замечено, как несколько трубок сначала движутся внутри цветка. Но самка растения не «свободна». Она испускает специальный сигнал, который привлекает одного «жениха» и направляет его к месту оплодотворения.

У растения также есть «сигнал отторжения» для нежелательных пыльцевых трубок. Это не только предотвращает чрезмерное оплодотворение, но и направляет трубки к невостребованным яйцеклеткам. Эта сложная система, включающая в себя как притяжение, так и отталкивание, обеспечивает эффективное производство семян, особенно в суровых климатических условиях.

Ведущий исследователь Йоко Мизута подчеркивает потенциал этого открытия для сельского хозяйства: «Понимая, как растения выбирают себе партнеров, мы сможем разработать методы, позволяющие улучшить производство семян и повысить их всхожесть».