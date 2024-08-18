Ученые нашли влияющий на на радиационные пояса Земли феномен

Викас Сонвалкар, заслуженный профессор, и Амани Редди, доцент, обнаружили, что зеркально отраженные вистлеры переносят энергию молнии из ионосферы в магнитосферу. Вопреки прежним представлениям о том, что энергия молний в низких широтах ограничивается ионосферой, этот новый тип волн отражает энергию вверх, способствуя формированию радиационных поясов — области заряженных частиц, опоясывающих планету, пишут ученые.

Исследование, в котором использовались данные о плазменных волнах с зондов NASA и данные о молниях из Всемирной сети обнаружения молний, показывает, что эти вистлеры широко распространены и вносят значительный вклад в энергию, достигающую магнитосферы.