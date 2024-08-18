Опубликовано 18 августа 2024, 17:13
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Ученые нашли влияющий на на радиационные пояса Земли феномен"Зеркально отраженные вистлеры"
Ученые из Университета Аляски в Фэрбенксе обнаружили новый тип электромагнитных волн, известных как «зеркально отраженные вистлеры», которые играют важную роль в передаче энергии молний радиационным поясам Земли. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, как эти волны влияют на магнитосферу.
Викас Сонвалкар, заслуженный профессор, и Амани Редди, доцент, обнаружили, что зеркально отраженные вистлеры переносят энергию молнии из ионосферы в магнитосферу. Вопреки прежним представлениям о том, что энергия молний в низких широтах ограничивается ионосферой, этот новый тип волн отражает энергию вверх, способствуя формированию радиационных поясов — области заряженных частиц, опоясывающих планету, пишут ученые.
Исследование, в котором использовались данные о плазменных волнах с зондов NASA и данные о молниях из Всемирной сети обнаружения молний, показывает, что эти вистлеры широко распространены и вносят значительный вклад в энергию, достигающую магнитосферы.