Ученые научили компьютеры лучше находить далекие ядерные взрывы

Работа под руководством постдокторанта Геофизического института UAF Алекса Витсила была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Витсил его коллеги создали библиотеку синтетических сигналов инфразвуковых взрывов для обучения компьютеров распознаванию источника инфразвукового сигнала. Инфразвук имеет слишком низкую частоту, чтобы быть услышанным человеком, и распространяется дальше, чем высокочастотные слышимые волны.

"Мы использовали программное обеспечение для моделирования, чтобы создать 28 000 синтетических инфразвуковых сигналов, которые, хотя и генерируются компьютером, гипотетически могут быть записаны инфразвуковыми микрофонами, установленными в сотнях километров от взрыва", - сказал Витсил.