Ученые научили компьютеры лучше находить далекие ядерные взрывы

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Ученые научили компьютеры лучше находить далекие ядерные взрывыИ не только
Согласно новому методу, разработанному ученым из Университета Аляски в Фэрбенксе, компьютеры могут быть обучены лучше обнаруживать отдаленные ядерные и химические взрывы и извержения вулканов путем обучения на основе сигналов от искусственных взрывов.
Работа под руководством постдокторанта Геофизического института UAF Алекса Витсила была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
Витсил его коллеги создали библиотеку синтетических сигналов инфразвуковых взрывов для обучения компьютеров распознаванию источника инфразвукового сигнала. Инфразвук имеет слишком низкую частоту, чтобы быть услышанным человеком, и распространяется дальше, чем высокочастотные слышимые волны.
"Мы использовали программное обеспечение для моделирования, чтобы создать 28 000 синтетических инфразвуковых сигналов, которые, хотя и генерируются компьютером, гипотетически могут быть записаны инфразвуковыми микрофонами, установленными в сотнях километров от взрыва", - сказал Витсил.