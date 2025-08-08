Ученые научили роботов-манипуляторов работать вместе без столкновений в тесноте

В медицинских лабораториях такие роботы часто одновременно работают с пробирками и жидкостями. Раньше для координации использовались датчики в реальном времени, но теперь алгоритм позволяет заранее планировать действия роботов и создавать «безопасные зоны» — невидимые границы, где риск столкновений отсутствует.

Ученые протестировали систему на двух роботах: один дозировал жидкость, другой подавал пробирки. При этом ошибки в движениях были очень малы — менее миллиметра. Алгоритм подходит для разных типов манипуляторов и умеет автоматически менять точки взаимодействия между роботами, учитывая их нагрузку и окружающую среду.