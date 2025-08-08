Ученые научили роботов-манипуляторов работать вместе без столкновений в тесноте

Опубликовано 08 августа 2025, 17:201 мин.
Ученые научили роботов-манипуляторов работать вместе без столкновений в теснотеДа не в обиде
Специалисты из НИТУ МИСИС и других научных центров разработали новый алгоритм, который помогает нескольким роботам-манипуляторам работать вместе в ограниченном пространстве, не сталкиваясь друг с другом. Этот алгоритм заранее рассчитывает зоны и траектории движения роботов.
В медицинских лабораториях такие роботы часто одновременно работают с пробирками и жидкостями. Раньше для координации использовались датчики в реальном времени, но теперь алгоритм позволяет заранее планировать действия роботов и создавать «безопасные зоны» — невидимые границы, где риск столкновений отсутствует.
Ученые протестировали систему на двух роботах: один дозировал жидкость, другой подавал пробирки. При этом ошибки в движениях были очень малы — менее миллиметра. Алгоритм подходит для разных типов манипуляторов и умеет автоматически менять точки взаимодействия между роботами, учитывая их нагрузку и окружающую среду.