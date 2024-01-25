Ученые научились извлекать железо из отходов алюминия

Процесс включает в себя нагревание ARR в электродуговой печи в атмосфере аргона и водорода. В результате оксиды железа, содержащиеся в ARR, вступают в реакцию с водородом, образуя железо и воду. Получаемое железо отличается удивительной чистотой — около 98% по весу. Оставшиеся отходы менее вредны для окружающей среды, чем ARR, поскольку имеют нейтральный pH.

Исследователи также обнаружили, что в результате процесса образуется небольшое количество титана. Это позволяет предположить, что процесс может быть усовершенствован для извлечения других ценных металлов из ARR.

Основная проблема нового метода заключается в том, что он очень энергоемкий. Стоимость энергии, необходимой для производства водорода и работы дуговой печи, делает процесс экономически сложным. Однако исследователи считают, что экологические преимущества этого процесса перевешивают экономические проблемы.