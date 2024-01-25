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Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2024, 13:34
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Ученые научились извлекать железо из отходов алюминия

И потенциально другие металлы
Группа исследователей из Германии разработала новый метод извлечения железа и потенциально других металлов из красной грязи (ARR), являющейся отходом производства алюминия. Метод, использующий водород и электричество, более экологичен, чем традиционные методы, поскольку не производит углекислый газ.

Процесс включает в себя нагревание ARR в электродуговой печи в атмосфере аргона и водорода. В результате оксиды железа, содержащиеся в ARR, вступают в реакцию с водородом, образуя железо и воду. Получаемое железо отличается удивительной чистотой — около 98% по весу. Оставшиеся отходы менее вредны для окружающей среды, чем ARR, поскольку имеют нейтральный pH.

Исследователи также обнаружили, что в результате процесса образуется небольшое количество титана. Это позволяет предположить, что процесс может быть усовершенствован для извлечения других ценных металлов из ARR.

Основная проблема нового метода заключается в том, что он очень энергоемкий. Стоимость энергии, необходимой для производства водорода и работы дуговой печи, делает процесс экономически сложным. Однако исследователи считают, что экологические преимущества этого процесса перевешивают экономические проблемы.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#Железо
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