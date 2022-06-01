Ученые научились хранить донорскую печень для пересадки в машине "до востребования"

Перфузионный аппарат был разработан в качестве альтернативного решения по сравнению с существующей клинической практикой пересадки печени, при которой орган хранится во льду не более 12 часов. Этого времени порой может не хватать, и есть надежда, что технология, позволяющая хранить печень в течение нескольких дней, позволит подобрать больше органов к большему количеству реципиентов для пересадки и улучшить результаты лечения пациентов.

К тому же в данном случае машина была использована для восстановления печени, изначально не одобренной для трансплантации, она была "отбракована всеми центрами". В течение трех дней печень обрабатывали различными препаратами, чтобы перевести ее состояние из плохого в пригодное для пересадки, а затем имплантировали пациенту с раком и несколькими серьезными заболеваниями печени.

Пациент быстро восстановился, сообщают ученые, быстро вернувшись к нормальному качеству жизни без каких-либо признаков повреждения печени и нуждаясь лишь в шестинедельном приеме иммунодепрессантов для предотвращения атаки иммунной системы на новый орган. Пациент остается здоровым и через год после операции.