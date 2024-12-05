Ученые научились контролировать мочеиспускание с помощью клеток мозга

Опубликовано 05 декабря 2024, 16:491 мин.
Ученые научились контролировать мочеиспускание с помощью клеток мозгаИ ваше тоже… в теории
Исследователи обнаружили у мышей особую группу клеток мозга, которые регулируют мочеиспускание. Эти клетки, известные как ESR1+ нейроны, находятся в ядре Баррингтона — области мозга, участвующей, что логично, в управлении мочевым пузырем. Эти клетки координируют сокращение мочевого пузыря и расслабление наружного уретрального сфинктера, обеспечивая правильное мочеиспускание.
В исследовании, опубликованном в журнале eLife, использовалась визуализация живых клеток для наблюдения за активностью мозга во время мочеиспускания. Команда обнаружила, что электрическая активность ESR1+ клеток тесно связана с опорожнением мочевого пузыря. Блокирование этих клеток значительно сокращало мочеиспускание, а их активация вызывала опорожнение мочевого пузыря.
Исследователи также продемонстрировали, что ESR1+ клетки могут контролировать мочевой пузырь и сфинктер независимо друг от друга. Однако при активации они могут координировать обе функции для обеспечения «точного времени» мочеиспускания.
Открытие может привести к новым методам лечения расстройств мочеиспускания.