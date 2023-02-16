Ученые научились контролировать общение бактерий

Новый инструмент поможет углубить понимание бактериальных инфекций, потому что такая электрическая сигнализация участвует в процессе, который и приводит к тому, что некоторые бактерии выживают после воздействия антибиотиков, а также приобретают к ним иммунитет.

Команда использовала молекулу Ziapin2, которая связывается с мембранами бактерий и меняет свою структуру под воздействием света.

Мунехиро Асалли, один из авторов исследования, сказал: "Мы обнаружили, что при воздействии сине-зеленого света бактерии демонстрируют электрическую картину, известную как гиперполяризация. Мы показали, что Ziapin2 заставляет специальные каналы открываться, вызывая электрические изменения в бактериальных клетках".

Несмотря на то, что эта методика находится на ранней стадии, в будущем она может помочь лучше понять такие микробные явления, как межклеточная сигнализация, эффективность антибиотиков и устойчивость к противомикробным препаратам, считают ученые.