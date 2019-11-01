Ученые научились печатать дисплеи любой формы на принтере

Новейшая разработка основана на использовании систем цифровой световой обработки, благодаря которым стала возможна печать прозрачных пластиковых “рамок” с зазорами. В них, в свою очередь, и расположились экраны, после чего ученые нанесли внутрь рамок слой с прозрачным электродом, содержащим матрицу из серебряных нанонитей. Следом шел слой определяющий пиксели и еще несколько менее важных слоев. В конечном итоге у инженеров получилось создать OLED-дисплеи совершенно произвольной формы, причем были варианты совсем уж экзотические, такие как дисплеи в форме стакана, кисти руки и других предметов.