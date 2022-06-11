Ученые научились передать 400 Гигабайт данных в секунду

"Поскольку оптические межсоединения могут перемещать больше данных, чем их электронные аналоги, наша работа может обеспечить более качественную и быструю работу в центрах обработки данных, которые составляют основу Интернета", - сказал Питер Делфайетт, возглавляющий исследовательскую группу Колледжа оптики и фотоники Университета Центральной Флориды (CREOL)

Группа исследователей описала новый оптический канал связи в журнале "Optics Letters". Он обеспечивает 40 каналов, объединяя источник света с частотной комбинацией на основе нового резонатора из фотонного кристалла, разработанного Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), с оптимизированным мультиплексором с разделением режимов, разработанным исследователями из Стэнфордского университета. Каждый канал может быть использован для передачи информации подобно тому, как разные стереоканалы, или частоты, передают разные музыкальные станции.

Помимо улучшения передачи данных в Интернете, новая технология может быть использована для создания более быстрых оптических компьютеров, которые смогут обеспечить высокий уровень вычислительной мощности, необходимый для искусственного интеллекта, машинного обучения, крупномасштабной эмуляции и других приложений.