Ученые научились перерабатывать «неуязвимые» виды пластика

В отличие от термопластов, которые можно плавить и изменять форму, термореактивные полимеры горят, а не плавятся, что создает проблемы при переработке. Исследователи из Университета Бата и Университета Суррея разработали полимерные гели со стратегически расположенными разрушаемыми связями. Эти связи, включенные в полимерные цепи, позволяют более эффективно разрушать и восстанавливать их. По сравнению с традиционными сшитыми связями, гели с разрывными связями лучше сохраняют свои свойства при реформировании.

Мачек Копе (Maciek Kope) из Университета Бата подчеркнул потенциальное влияние, заявив: «возможность сделать связи обратимыми в этих материалах расширит их применение, а также сделает их более пригодными для вторичной переработки».

Исследователи считают, что этот подход может распространиться и на другие типы полимеров, прокладывая путь к более устойчивому будущему в переработке пластмасс.