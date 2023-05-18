Ученые научились подавлять боль без лекарств

Эти специализированные нейроны, получившие название «эпинейроны», или нейроны Epi, играют важнейшую роль в том, как плодовые мушки интерпретируют и реагируют на аверсивные стимулы. Исследовательская группа стремилась понять, обладают ли мухи системой подавления ноцицепции, особенно в ответ на тепло.

Манипулируя экспрессией нейропептидов, исследователи определили конкретную группу нейронов, которые снижают отвращение мух к высокой температуре. Эти нейроны вырабатывают нейропептид AstC, который подобен соединению, обнаруженному у млекопитающих и способствующему подавлению боли. Стимуляция этих нейронов уменьшала стремление мух уйти с горячей плиты.

Дальнейшее исследование показало, что за подавление ноцицептивной реакции отвечает один нейрон Epi на каждой стороне мозга. Интересно, что сами нейроны Epi непосредственно ощущают высокую температуру через специфический ионный канал.

При этом молекула, ответственная за подавление болевой реакции у взрослых мух, оказывает противоположное действие на их личинок. Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, проливают свет на механизмы ноцицепции - способности организма чувствовать потенциально опасные раздражители.