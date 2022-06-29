Ученые научились смотреть "сквозь" стену

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Ученые научились смотреть "сквозь" стенуИ определять форму объекта, который находится за углом
Исследователи из Университета Глазго продемонстрировали систему "призрачной визуализации", которая считывает мозговые волны человека, смотрящего на рассеянный от стены свет, чтобы определить объект за углом.
Эксперимент был поставлен таким образом, что находясь за углом, человек мог видеть только рассеянный свет на белой стене, который сам по себе не был бы достаточно четким, чтобы разглядеть оригинальный объект, который находился за углом. Но тут в дело вступал искусственный интеллект.
На испытуемых надевали специальный шлем с ЭЭГ, который считывал сигналы в зрительной коре головного мозга. Эти сигналы поступали в ноутбук, на котором работали алгоритмы искусственного интеллекта, которые затем декодировали рассеянный свет и идентифицировали объект.