Ученые научились снова делать уголь из углекислого газа

Учёные из Мельбурнского королевского технологического университета открыли новый процесс, который превращает углекислый газ обратно в уголь. Теоретически, это даёт возможность собирать вредный парниковый газ и устранять его из атмосферы.

Исследователи впервые разработали эффективный метод преобразовывать углекислый газ в твёрдые частицы угля, добавив его к длинному списку существующих технологий по улавливанию и хранению CO2.

Секвестрация углерода - это процесс, связанный с улавливанием углерода и долгосрочным хранением углекислого газа из атмосферы или других форм углерода для смягчения или замедления глобального потепления. За долгие годы учёные предложили множество методик.

Новая технология — только одна из них, но прошлые попытки преобразования CO2 в твёрдый материал требовали высоких температур и были невыгодны. Она использует жидкометаллический катализатор и жидкий электролит, позволяя преобразовать диоксид углерода с помощью разрядов электрического тока в своего рода твердые углеродные «хлопья». Эти хлопья можно можно захоронить в земле, чтобы предотвратить попадание газа обратно в атмосферу.