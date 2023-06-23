Ученые научились удалять тяжелые металлы из биологических веществ

Исследователи из Университета RMIT в сотрудничестве с South East Water и Университетом Манипал разработали метод, который перерабатывает кислые жидкие отходы, образующиеся в процессе рекуперации, вместо того, чтобы выбрасывать их. Инновация команды позволяет извлекать, очищать и рекуперировать ценные металлы, такие как медь и цинк, из биотходов - очищенного осадка сточных вод.

Полученные в результате вещества не содержат выщелачиваемых тяжелых металлов и сохраняют ценные питательные вещества для применения на суше. Кроме того, при дополнительной обработке они могут быть преобразованы в высококачественный биоуголь, возобновляемый источник энергии с различными применениями, в том числе в качестве удобрения.

Исследователи намерены сотрудничать с органами водного хозяйства, чтобы внедрить их метод удаления тяжелых металлов.