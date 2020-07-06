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Ученые назвали лучшее время суток для занятий спортом

Для этого они проанализировали механизм обмена веществ мышц скелета
Ученые назвали лучшее время суток для занятий спортом. Для этого исследователи проанализировали механизм обмена веществ мышц скелета.

Так, в результате исследования было установлено, что самым лучшим временем для спорта являются утренние часы. Согласно данным ученых, утренние тренировки приносят больше пользы, поскольку в утренние часы клетки способны получить максимальное количество кислорода, что провоцирует омоложение организма. Кроме того, утренний спорт также эффективнее всего провоцирует обменные процессы, а также способствует улучшению метаболизма.

Стоит отметить, что для того, чтобы доказать пользу утренних тренировок ученые провели эксперименты на мышах. Так, они определяли уровни метаболизма грызунов как в утренние, так и в вечерние часы, благодаря чему выяснилось, что утренняя физическая активность положительно сказывалась на усвоении углеводов и расщеплении жиров.

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