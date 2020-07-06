Ученые назвали лучшее время суток для занятий спортом

Так, в результате исследования было установлено, что самым лучшим временем для спорта являются утренние часы. Согласно данным ученых, утренние тренировки приносят больше пользы, поскольку в утренние часы клетки способны получить максимальное количество кислорода, что провоцирует омоложение организма. Кроме того, утренний спорт также эффективнее всего провоцирует обменные процессы, а также способствует улучшению метаболизма.

Стоит отметить, что для того, чтобы доказать пользу утренних тренировок ученые провели эксперименты на мышах. Так, они определяли уровни метаболизма грызунов как в утренние, так и в вечерние часы, благодаря чему выяснилось, что утренняя физическая активность положительно сказывалась на усвоении углеводов и расщеплении жиров.