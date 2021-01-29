Ученые назвали витамин, дефицит которого при COVID-19 чреват внезапной смертью

Так, согласно опубликованным данным, дефицит витамина K чреват тяжелым течением COVID-19 и внезапным летальным исходом. Дело в том, что при нехватке этого витамина стенки сосудов становятся чувствительными к повреждениям. Кроме того, его нехватка влечет за собой увеличение вероятность возникновения тромбозов.

Помимо прочего ученые выяснили, что витамин K влияет на функционирование белка MGP, ответственного за защиту эластичных волокон от повреждений. Сам белок способен ограничивать увеличение кристаллов кальция в мягких тканях.

Сегодня мы писали о том, что в США был зафиксирован южноафриканский штамм коронавируса. Ранее эту мутацию назвали более опасной и “агрессивной”.