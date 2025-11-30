Наука и технологии
Ученые НЦФМ найдут новейшие источники энергии в микромире

Ученые Национального центра физики и математики (НЦФМ) работают над поиском новых способов получения энергии из мира элементарных частиц, помимо традиционной ядерной энергетики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя центра, академика РАН Александра Сергеева.
Он напомнил, что принцип деления атомного ядра, открытый в 1930-х годах, стал основой современной ядерной энергетики. Сегодня ученые изучают устройство материи глубже, до уровня кварков — элементарных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны.

«Естественно спросить самих себя: А нет ли каких-то других, более эффективных способов извлечения энергии из микромира? За прошедшие 90 лет ученые гораздо глубже проникли в устройство материи — мира частиц и их взаимодействий. И вполне вероятно ожидать, что на базе этого нового знания состоятся открытия, которые в очередной раз существенно изменят курс движения человечества. В научной программе НЦФМ этой задаче уделяется особое внимание?» — отметил академик.

Он добавил, что изучение вакуума, который на самом деле заполнен виртуальными частицами, тоже может дать новые источники энергии.