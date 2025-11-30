Ученые НЦФМ найдут новейшие источники энергии в микромире

Он напомнил, что принцип деления атомного ядра, открытый в 1930-х годах, стал основой современной ядерной энергетики. Сегодня ученые изучают устройство материи глубже, до уровня кварков — элементарных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны.

«Естественно спросить самих себя: А нет ли каких-то других, более эффективных способов извлечения энергии из микромира? За прошедшие 90 лет ученые гораздо глубже проникли в устройство материи — мира частиц и их взаимодействий. И вполне вероятно ожидать, что на базе этого нового знания состоятся открытия, которые в очередной раз существенно изменят курс движения человечества. В научной программе НЦФМ этой задаче уделяется особое внимание?» — отметил академик.

Он добавил, что изучение вакуума, который на самом деле заполнен виртуальными частицами, тоже может дать новые источники энергии.