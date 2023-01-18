Ученые недооценили масштабы глобального потепления из-за пыли

С середины 1800-х годов количество атмосферной пыли увеличилось примерно на 55%, свидетельствует проведенный анализ. И это увеличение пыли могло скрыть до 8% потепления от выбросов углерода.

Анализ, проведенный учеными-атмосферистами и исследователями климата из США и Европы, пытается выяснить разнообразные и сложные способы влияния пыли на глобальные климатические модели, и приходит к выводу, что в целом она в некоторой степени противодействует потеплению от парниковых газов.

По оценкам ученых, в нашей атмосфере находится около 26 млн тонн пыли. Ее воздействие очень сложно. Пыль, наряду с синтетическим загрязнением твердыми частицами, может охлаждать планету несколькими способами, а в некоторых случаях пыль также может оказывать согревающее действие, затемняя снег и лед и заставляя их поглощать больше тепла. Но ученые считают, что охлаждающее действие перевешивает согревающее.