Ученые: ноги многоножек растут неожиданным образом

Предыдущие исследования показали, что многоножки линяют и отращивают новые сегменты без ног. Затем, после следующей линьки, новые сегменты вновь вырастают с полностью сформированными ногами. Однако команда из Токийского университета опровергла эти данные.

Команда использовала сканирующий электронный микроскоп для изучения распространенного вида многоножек под названием Niponia nodulosa на разных стадиях линьки и роста. Этот метод позволил им рассмотреть микроскопические детали поверхности тела многоножек и обнаружить любые изменения.

Команда также использовала другой микроскоп, CLSM, чтобы посмотреть, что происходит внутри многоножек.