Опубликовано 02 сентября 2024, 09:001 мин.
Ученые обнаружили гигантскую подводную гору и «летающего макаронного монстра»Неисследованные глубины
Ученые обнаружили колоссальную подводную гору в хребте Наска, недалеко от побережья Чили, которая возвышается над морским дном на 3109 метров. Несмотря на то, что океанское дно покрывает 70% поверхности Земли, оно остается практически неисследованным, и лишь четверть его нанесена на карты высокого разрешения.
Недавно обнаруженная подводная гора — это не только геологическое чудо, но и яркая экосистема, кишащая жизнью, пишут СМИ. Исследователи задокументировали ранее невиданные морские виды, включая призрачного белого осьминога Каспера, впервые обнаруженного в южной части Тихого океана.
Он стал одной из многих увлекательных находок, наряду с редкими Bathyphysa, прозванными «летающими макаронными монстрами» за их похожий вид, и первой в истории съемкой живого кальмара Promachoteuthis.
Ученые продолжают составлять карты океанского дна, и кто знает, какие еще секреты могут быть скрыты под волнами?