Ученые обнаружили гигантскую подводную гору и «летающего макаронного монстра»

Он стал одной из многих увлекательных находок, наряду с редкими Bathyphysa, прозванными «летающими макаронными монстрами» за их похожий вид, и первой в истории съемкой живого кальмара Promachoteuthis.

Ученые продолжают составлять карты океанского дна, и кто знает, какие еще секреты могут быть скрыты под волнами?