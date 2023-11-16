Ученые обнаружили группу звезд, убегающих из нашей галактики

Анализируя данные двух звездных каталогов и космического аппарата Gaia, ученые обнаружили 106 убегающих звезд О-типа, составляющих 25,4% звезд каталога, и 69 убегающих звезд Be-типа, составляющих 5,2% звезд каталога.

Звезды О-типа движутся быстрее, чем звезды Be-типа, что говорит о том, что сценарий динамического выброса более вероятен, чем сценарий двойной сверхновой. При динамическом выбросе гравитационное взаимодействие с другими звездами выводит звезду за пределы исходной галактики.

Это открытие позволяет получить ценные сведения о сложной динамике и поведении звезд в нашей космической окрестности.