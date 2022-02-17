Ученые обнаружили искривление времени в самом маленьком масштабе на данный момент

Cильные гравитационные поля или невероятно высокие скорости могут искажать течение времени. Например, часы на борту космических кораблей тикают немного быстрее, чем на Земле, из-за искажающего воздействия гравитации нашей планеты на время.

Команда показала, что часы, расположенные всего в миллиметре друг от друга - примерно на ширину кончика карандаша - показывают немного разное время из-за влияния земной гравитации.

Йе и его коллеги из JILA уже несколько лет разрабатывают все более точные атомные часы. Роль маятника в этих часах играет частота колебаний электронов в атомах, которые тщательно выстроены в решетки, предназначенные для управления их хаотичной энергией и движением. Эти инновации позволяют считать эти атомные часы самыми точными из когда-либо созданных, погрешность которых всего одна секунда за 15 миллиардов лет.

В 2010 году ученые JILA использовали эти часы для измерения замедления времени в двух точках с разницей в высоте в 33 сантиметра, что на тот момент было большим достижением. После десятилетия точной настройки часов Йе и его коллегам удалось отследить частотные сдвиги в образце из 100 тыс чрезвычайно холодных атомов стронция, что позволило им уловить беспрецедентный эффект замедления времени в миллиметровом масштабе.

Более того, команде удалось заставить эти атомы двигаться в идеальном унисоне в течение 37 секунд, установив новый рекорд продолжительности "квантовой когерентности", или состояния, в котором поведение этих атомов может быть предсказано.