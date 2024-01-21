Ученые обнаружили намагниченную пыль на Луне

Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа миллиона снимков лунной поверхности, сделанных орбитальным аппаратом НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter. Они выделили 130 000 изображений камней с интересными особенностями, половину из которых затем проанализировали вручную.

Команда считает, что магнитная пыль является результатом древних ударов метеоритов, которые испаряли лунную породу, а затем переконденсировали ее таким образом, что образовались магнитные частицы. Затем магнитные частицы были подняты пыльными бурями, которые часто случались на Луне, и осели на валунах.

Обнаружение этой намагниченной пыли может помочь ученым лучше понять формирование и историю Луны. Оно также может иметь значение для поиска жизни на Луне, поскольку магнитная пыль может содержать органические молекулы, необходимые для жизни.

Исследователи надеются, что миссия Lunar Vertex, запуск которой запланирован на 2024 год, сможет предоставить больше информации о магнитной пыли на Луне.