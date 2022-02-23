Ученые обнаружили нейроны у эпилептиков, которые реагируют только на пение

В исследовании приняли участие пятнадцать пациентов с эпилепсией, которые согласились на вживление электродов в череп. Затем их попросили прослушать сотни различных звуков, как естественных, так и синтезированных. Ученые с помощью фМРТ наблюдали, как нейроны в слуховой коре участников реагировали на каждый звук.

В 2015 году те же исследователи использовали фМРТ для выявления группы нейронов, которые, по их мнению, реагируют только на музыку.

Эти нейроны вызывали лишь слабую реакцию, когда "слышали" звук человеческих голосов, но активизировались при звучании инструментальной или вокальной музыки. В новом исследовании ученые обнаружили, что рядом с первоначальной группой нейронов существует особая подгруппа, которая "загорается", когда мозг слышит человеческое пение.

Исследование также может продвинуть наше понимание связи между музыкой и эпилепсией. Хотя определенные виды музыки могут уменьшить количество припадков, от которых страдают больные эпилепсией, некоторые редкие случаи эпилепсии также могут быть спровоцированы музыкой.