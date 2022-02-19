Ученые обнаружили необычную пару коричневых карликов

Коричневые карлики это что-то среднее между звездами и планетами. Порой они могут образовывать двойные системы, которые вместе блуждают в межзвездном пространстве. Однако, учитывая их небольшую массу, размеры и гравитационное влияние, такие пары обычно находятся ближе друг к другу, чем системы двойных звезд.

Эмма Софтич, студентка университета штата Аризона, заявила, что из-за маленького гравитационного влияния друг на друга, эта пара коричневых карликов, скорее всего, со временем разъединится, что делает эту находку исключительной. Система обозначена как CWISE J014611.20-050850.0AB, два коричневых карлика находятся на расстоянии 12 млрд километров друг от друга, что примерно в три раза больше расстояния между Плутоном и Солнцем или в 129 раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Бинарная система находится на расстоянии около 130,4 световых лет от Земли.