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Ученые обнаружили необычную пару коричневых карликов

Однако скоро они расстанутся
Астрономы обнаружили пару коричневых карликов, которые находятся друг от друга намного дальше, чем другие двойные системы такого типа, обнаруженные до сих пор.
Ученые обнаружили необычную пару коричневых карликов

Коричневые карлики это что-то среднее между звездами и планетами. Порой они могут образовывать двойные системы, которые вместе блуждают в межзвездном пространстве. Однако, учитывая их небольшую массу, размеры и гравитационное влияние, такие пары обычно находятся ближе друг к другу, чем системы двойных звезд.

Эмма Софтич, студентка университета штата Аризона, заявила, что из-за маленького гравитационного влияния друг на друга, эта пара коричневых карликов, скорее всего, со временем разъединится, что делает эту находку исключительной. Система обозначена как CWISE J014611.20-050850.0AB, два коричневых карлика находятся на расстоянии 12 млрд километров друг от друга, что примерно в три раза больше расстояния между Плутоном и Солнцем или в 129 раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Бинарная система находится на расстоянии около 130,4 световых лет от Земли.

Источник: News 9 Live
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