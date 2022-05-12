Ученые обнаружили новое воздействие гриппа на сердце

Исследовательская группа уже видела вирусные частицы гриппа в сердечных клетках зараженных мышей в предыдущих работах, но не могла с уверенностью сказать, что их присутствие в сердце является причиной повреждения сердца. Когда исследователи заразили мышей генетически измененным вирусом гриппа, который не мог реплицироваться в клетках сердца, у мышей развились классические симптомы воспалительного гриппа, но без сердечных осложнений.

“Это доказывает, что именно прямая инфекция сердца вызывает эти осложнения. Теперь нам нужно выяснить, что делает прямая инфекция: убивает ли она клетки сердца? Имеет ли она долгосрочные последствия? Приводят ли повторные инфекции к осложнениям на сердце, которые накапливаются со временем? Нам предстоит ответить на множество вопросов”, рассказали авторы исследования.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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