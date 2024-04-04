Ученые обнаружили расхождения в свойствах темной энергии в новой карте Вселенной

Опубликовано 04 апреля 2024, 23:58
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Ученые обнаружили расхождения в свойствах темной энергии в новой карте ВселеннойНа основе данных прибора DESI
Научная группа, работающая с прибором DESI, представила новые данные, которые указывают на возможное изменение свойств темной энергии в течение времени. Анализ собранных за первый год наблюдений после запуска прибора в 2019 году показал, что параметры объектов в близкой к нам части Вселенной не совсем совпадают с результатами теоретических расчетов. Это открытие может иметь ключевое значение для нашего понимания природы темной энергии и ее роли в развитии Вселенной.
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DESI, обеспечивая высокую эффективность, позволил получить самую точную трехмерную карту Вселенной, включающую в себя миллионы галактик и активных сверхмассивных черных дыр. Сравнение результатов измерений с общепринятыми космологическими теориями показало расхождения, которые могут свидетельствовать о возможном изменении свойств темной энергии.
Ученые отмечают, что дальнейший анализ данных, собранных DESI за первые три года работы, позволит более точно определить природу этих расхождений и их значение для нашего понимания Вселенной.