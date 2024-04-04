Ученые обнаружили расхождения в свойствах темной энергии в новой карте Вселенной

DESI, обеспечивая высокую эффективность, позволил получить самую точную трехмерную карту Вселенной, включающую в себя миллионы галактик и активных сверхмассивных черных дыр. Сравнение результатов измерений с общепринятыми космологическими теориями показало расхождения, которые могут свидетельствовать о возможном изменении свойств темной энергии.

Ученые отмечают, что дальнейший анализ данных, собранных DESI за первые три года работы, позволит более точно определить природу этих расхождений и их значение для нашего понимания Вселенной.