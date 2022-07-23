Ученые обнаружили самую древнюю из известных галактик

Изображения в этом наборе данных представляли собой длинные экспозиции, сделанные в различных участках инфракрасного спектра. Весь диапазон длин волн, который охватывает прибор NIRCam, был разделен на семь фрагментов, и каждый фрагмент снимался в течение 1,5 - 6,5 часов. Большая международная группа исследователей искала объекты, которые присутствовали на изображениях самых низкоэнергетических участков инфракрасного спектра, полученных "Уэббом", но отсутствовали на более высокоэнергетических участках. И точная точка, в которых они исчезали, указывала, насколько красное смещение срезано для этой галактики, и, следовательно, насколько она удалена.

Этот метод позволил получить пять различных объектов, представляющих интерес, и "черновая" работа посвящена двум наиболее удаленным из них: GLASS-z13 и GLASS-z11. Первый объект (на фото справа) находится даже дальше, чем самое далекое подтвержденное расстояние из всех, замеченных в поле Хаббла; если подтвердится, то это сделает его самым далеким объектом, о котором мы знаем, и, следовательно, самым близким по времени к Большому взрыву.