Ученые обнаружили связь между физической активностью и депрессией

В рамках масштабного исследования, в котором приняли участие порядка 152 978 добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет, специалисты проверили аэробную и мышечную подготовку участников. Помимо прочего люди должны были заполнить специальную анкету, направленную на измерение симптомов тревоги и депрессии.

Второй этап исследования был осуществлен через семь лет. Так, у участников вновь проверили симптомы депрессии, установив, что высокая аэробная и мышечная подготовка в начале исследования имела связь с улучшением психического состояния спустя семь лет.

Выяснилось, что у людей с низкой физической активностью вероятность возникновения депрессии на 98% выше, тогда как вероятность тревожных состояний - на 60%. Кроме того, у них на 81% выше вероятность возникновения одного из распространенных психический расстройств по сравнению с людьми с высоким уровнем физической подготовленности.