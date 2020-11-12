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Ученые обнаружили связь между физической активностью и депрессией

Спорт полезен не только для физического здоровья, но и психического
Ученые университета UCL поделились результатами нового исследования, в рамках которого была обнаружена связь между физической активностью и депрессией. Согласно выводам специалистов, люди с низкой аэробной мышечной подготовкой практически в два раза чаще сталкиваются с депрессией.

В рамках масштабного исследования, в котором приняли участие порядка 152 978 добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет, специалисты проверили аэробную и мышечную подготовку участников. Помимо прочего люди должны были заполнить специальную анкету, направленную на измерение симптомов тревоги и депрессии.

Второй этап исследования был осуществлен через семь лет. Так, у участников вновь проверили симптомы депрессии, установив, что высокая аэробная и мышечная подготовка в начале исследования имела связь с улучшением психического состояния спустя семь лет.

Выяснилось, что у людей с низкой физической активностью вероятность возникновения депрессии на 98% выше, тогда как вероятность тревожных состояний - на 60%. Кроме того, у них на 81% выше вероятность возникновения одного из распространенных психический расстройств по сравнению с людьми с высоким уровнем физической подготовленности.

Мы предоставили дополнительные доказательства взаимосвязи между физическим и психическим здоровьем , и что структурированные упражнения, направленные на улучшение различных типов фитнеса, не только полезны для вашего физического здоровья , но также могут иметь пользу для психического.
Аарон Кандола
Ведущий автор, к.т.н. студент UCL Psychiatry
Автор: Лилик Ми