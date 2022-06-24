Ученые обнаружили видимую невооруженным глазом бактерию

Почти все микробы состоят из простых клеток диаметром около двух микрон, что примерно в 40 раз меньше пряди человеческого волоса.

Однако у бактерий Thiomargarita magnifica развились нитевидные клетки, которые "больше всех других известных гигантских бактерий примерно в 50 раз", что делает их "видимыми невооруженным глазом", говорится в исследовании, опубликованном в четверг в журнале Science.

"Эти клетки вырастают на порядки больше теоретических пределов размера бактериальных клеток" и "демонстрируют беспрецедентную полиплоидию - более полумиллиона копий очень большого генома", - отмечает в своем исследовании команды Жана-Мари Воланда. Такие особенности "бросают вызов традиционным представлениям о бактериальных клетках".