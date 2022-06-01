Ученые обнаружили выставочный зал древних предков людей

Пещера называется Куэва-де-Ардалес, и в ней хранится более 1000 произведений искусства, изображающих животных, людей, отпечатки рук и абстракции. Хотя большая часть произведений искусства была известна с момента открытия пещеры в 1821 году, когда и кем они были созданы, оставалось неясным.

Теперь группа археологов и палеоантропологов сообщает, что за создание произведений искусства отвечали неандертальцы и ранние Homo sapiens. Ученые собрали 50 радиометрических дат, которые указывают на время создания произведений искусства и, следовательно, на время использования пещеры этими двумя группами гоминидов.

"Раскопки и исследования, проведенные в Куэва-де-Ардалес, подтверждают, что она была местом повторяющегося символического поведения различных человеческих групп на протяжении более 58 000 лет", - сказал Хосе Рамос-Муньос, археолог из Университета Кадиса в Испании и ведущий автор исследования. "В палеолите сначала неандертальцы, а затем ранние Homo sapiens входили в пещеру, чтобы создавать наскальные рисунки".