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Ученые обнаружили выставочный зал древних предков людей

В пещере хранится более 1 000 произведений искусства
Раскопки и научные анализы большой пещерной системы на юге Испании позволили установить точный возраст многих произведений искусства в пещере и хронологию ее использования.
Ученые обнаружили выставочный зал древних предков людей

Пещера называется Куэва-де-Ардалес, и в ней хранится более 1000 произведений искусства, изображающих животных, людей, отпечатки рук и абстракции. Хотя большая часть произведений искусства была известна с момента открытия пещеры в 1821 году, когда и кем они были созданы, оставалось неясным.

Теперь группа археологов и палеоантропологов сообщает, что за создание произведений искусства отвечали неандертальцы и ранние Homo sapiens. Ученые собрали 50 радиометрических дат, которые указывают на время создания произведений искусства и, следовательно, на время использования пещеры этими двумя группами гоминидов.

"Раскопки и исследования, проведенные в Куэва-де-Ардалес, подтверждают, что она была местом повторяющегося символического поведения различных человеческих групп на протяжении более 58 000 лет", - сказал Хосе Рамос-Муньос, археолог из Университета Кадиса в Испании и ведущий автор исследования. "В палеолите сначала неандертальцы, а затем ранние Homo sapiens входили в пещеру, чтобы создавать наскальные рисунки".

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Большинство абстрактных мотивов в пещере расположены недалеко от входа, в то время как фигуративные произведения искусства преобладают чуть глубже в пещере. Более сложные произведения искусства находятся в темной зоне – в доисторические времена естественный свет не попадал на них. Остатки древесного угля в навершиях сталагмитов возле некоторых произведений искусства указывают на то, что они использовались древними художниками в качестве стационарных ламп.

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