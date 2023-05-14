Ученые обнаружили «записи» о пожарах в песчаных дюнах

Ученые обнаружили «записи» о пожарах в песчаных дюнахПока что в Австралии
Песчаные дюны, обычно ассоциирующиеся с огромными пустынями, теперь могут играть ключевую роль в раскрытии истории пожаров на Земле, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Quaternary Research.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Исследователи из Института исследования пустынь (Desert Research Institute, DRI) изучили осадочные породы, сохранившиеся в отложениях подножия песчаных дюн, в частности, на подверженном пожарам австралийских песчаных равнинах Кулула.
Команда обнаружила, что дюны существовали в течение последних 12 000 лет. Эти стабильные дюны собрали остатки древесного угля от местных пожаров, что позволило ученым восстановить историю пожаров.
Более молодые дюны предоставили информацию об отдельных пожарах, в то время как более старые дюны позволили понять долгосрочные закономерности частоты пожаров.
Исследование показывает, что песчаные дюны по всему миру могут служить ценными хранилищами истории пожаров, особенно в засушливых регионах, где нет традиционных отложений из озер или прудов.