Ученые обратились к ИИ для поиска пары «самому одинокому» растению в мире

Родом из Южной Африки, E. woodii является ярким символом жизнестойкости и одиночества, существуя исключительно благодаря клонированным экземплярам, размноженным от единственной дикой особи, обнаруженной в 1895 году.

Из-за уникальных репродуктивных ограничений — все существующие растения являются мужскими особями — виду грозит неминуемое исчезновение без вмешательства. Используя беспилотные летательные аппараты для обследования обширных территорий леса Нгойе, исследователи тщательно изучат 195 акров, используя алгоритмы искусственного интеллекта, обученные обнаруживать потенциальные женские особи.

Обнаружение женской особи E. woodii позволит не только омолодить вид путем естественного размножения, но и повысить генетическое разнообразие, необходимое для его долгосрочного выживания в условиях меняющейся окружающей среды.