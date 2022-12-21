Ученые объяснили, почему людей привлекают "плохиши"

Другими словами, люди считают, что существует несоответствие между внешним поведением злодея и его внутренним, истинным "я", и это несоответствие больше для злодеев, чем для героев, говорит Валери Умшейд, ведущий автор исследования. Отчасти, потому что люди подозревают, что некоторые злодеи могут искупить свою вину, и “хотят” им помочь.

Умшейд и его коллеги провели три исследования с участием 434 детей (в возрасте 4-12 лет) и 277 взрослых, чтобы определить, как люди воспринимают антисоциальные поступки, совершенные злодеями.

Первое исследование показало, что дети воспринимают действия и эмоции злодеев в подавляющем большинстве случаев как негативные. Это говорит о том, что тенденция детей оценивать людей как хороших не мешает им оценивать крайние формы злодейства.

В других исследованиях оценивались убеждения детей и взрослых относительно морального облика героев и злодеев и их истинного "я" с использованием целого ряда сходящихся данных. Работа показала, что и дети, и взрослые последовательно оценивали истинное "я" злодеев как в подавляющем большинстве случаев злое и гораздо более негативное, чем у героев. В то же время исследователи также обнаружили асимметрию в суждениях: злодеи чаще, чем герои, имели истинное "я", которое отличалось от их внешнего поведения.