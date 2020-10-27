Наука и технологии
Сегодня 10:01
Ученые объяснили пользу спорта в борьбе с раком
Специалисты вновь нашли подтверждение тому, что движение - жизнь
В сети появилась информация, согласно которой ученым из Каролинского института в Швеции удалось объяснить пользу активного образа жизни и спорта в борьбе с раком.
Для экспертов уже давно не секрет, что больные, занимающиеся спортом, чаще всего чувствуют себя в разы лучше тех, кто избегает физической нагрузки, пишет Naked Science. При этом опыты, подтверждающие это, были многократно проведены на различных животных.
Новое же исследование показало, что тренировки стимулируют выработку определенных иммунных клеток: CD8+ и Т-клеток, циркулирующих в крови. Последние, например, ответственны за “разрушение специфических чужеродных клеток, несущих маркеры (сигналы) для разрушения иммунной системой”.
Физические упражнения влияют на выработку нескольких молекул и метаболитов, которые активируют иммунные клетки, борющиеся с раком, и тем самым подавляют рост опухолей. Мы надеемся, что полученные результаты будут способствовать более глубокому пониманию того, как наш образ жизни влияет на иммунную систему, и помогут получить информацию о разработке новых методов иммунотерапии против рака.