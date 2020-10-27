Ученые объяснили пользу спорта в борьбе с раком

Для экспертов уже давно не секрет, что больные, занимающиеся спортом, чаще всего чувствуют себя в разы лучше тех, кто избегает физической нагрузки, пишет Naked Science. При этом опыты, подтверждающие это, были многократно проведены на различных животных.

Новое же исследование показало, что тренировки стимулируют выработку определенных иммунных клеток: CD8+ и Т-клеток, циркулирующих в крови. Последние, например, ответственны за “разрушение специфических чужеродных клеток, несущих маркеры (сигналы) для разрушения иммунной системой”.