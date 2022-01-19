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Ученые: омикрон-штамм иначе поражает дыхательные системы

Но не у всех
Ученый-генетик Дмитрий Прусс в беседе с “Лентой.ру” сообщил, что омикрон-штамм COVID-19 стал иначе поражать органы человека при тяжелых течениях болезни.
Ученые: омикрон-штамм иначе поражает дыхательные системы

В отличие от дельта-штамма, вариант омикрон атакует средние дыхательные пути, а не стремится проникнуть в легкие. Прусс уточняет, что подобное развитие болезни встречается у людей с тяжелым течением COVID-19.

Для омикрона больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей. А для дельты — более глубинное поражение самих легких, альвеол.

Дмитрий Прусс
Генетик

При этом ученый успокоил тех, у кого ковид будет протекать в легкой и средней тяжести: большой разницы в симптомах по сравнению с дельтой не будет – заключил эксперт.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет 75% эффективности против омикрон-штамма COVID-19.

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Источник: Лента.ру
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