Ученые: омикрон-штамм иначе поражает дыхательные системы

Ученые: омикрон-штамм иначе поражает дыхательные системыНо не у всех
В отличие от дельта-штамма, вариант омикрон атакует средние дыхательные пути, а не стремится проникнуть в легкие. Прусс уточняет, что подобное развитие болезни встречается у людей с тяжелым течением COVID-19.
Для омикрона больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей. А для дельты — более глубинное поражение самих легких, альвеол.
При этом ученый успокоил тех, у кого ковид будет протекать в легкой и средней тяжести: большой разницы в симптомах по сравнению с дельтой не будет – заключил эксперт.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет 75% эффективности против омикрон-штамма COVID-19.
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