Ученые: омикрон-штамм иначе поражает дыхательные системы

При этом ученый успокоил тех, у кого ковид будет протекать в легкой и средней тяжести: большой разницы в симптомах по сравнению с дельтой не будет – заключил эксперт.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет 75% эффективности против омикрон-штамма COVID-19.

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