Ученые описали ранее неизвестный компонент анатомии мозга

"Открытие новой анатомической структуры, которая разделяет и помогает контролировать поток спинномозговой жидкости (СЖ) в мозге и вокруг него, позволяет нам гораздо лучше понять сложную роль, которую СЖ играет не только в транспортировке и удалении отходов из мозга, но и в поддержке его иммунной защиты", - сказал один из авторов работы.

Новый слой, обнаруженный исследовательской группой из США и Дании, разделяет пространство под арахноидальным слоем на два отсека, разделенных недавно описанным слоем, который исследователи назвали SLYM. Хотя большая часть исследований в статье описывает функцию SLYM у мышей, они также сообщают о его фактическом присутствии в мозге взрослого человека.

SLYM представляет собой тип мембраны под названием мезотелий, который выстилает другие органы в организме, включая легкие и сердце. Мезотелий обычно окружает и защищает органы, а также укрывает иммунные клетки.

SLYM играет важную роль в защитных функциях мозга. Центральная нервная система поддерживает собственную популяцию иммунных клеток, а целостность мембраны препятствует проникновению иммунных клеток извне. Кроме того, в SLYM, по-видимому, обитает собственная популяция иммунных клеток центральной нервной системы, которые используют SLYM для наблюдения за поверхностью мозга, что позволяет им сканировать проходящую СЖ на наличие признаков инфекции.