Ученые описали странное свечение неба, появляющееся только после полуночи

Ученые описали странное свечение неба, появляющееся только после полуночиОбнаружен новый феномен
STEVE, впервые отмеченный в 2017 году, представляет собой быстротекущий поток высокотемпературного газа, движущийся на запад перед полуночью. Ученые предположили, что после полуночи аналогичный поток движется на восток. Данные с исследовательской станции Рамфьордмоен в норвежской Арктике позволили обнаружить его аналог — фиолетовую полосу длиной 1 000 км, запечатленную 28 декабря 2021 года.
Спутники ЕКА Swarm подтвердили это явление, измерив ионы, текущие на восток в фиолетовой полосе. Хотя этот «двойник» STEVE еще не получил официального названия, было предложено назвать его «SAM» (STEVE After Midnight).
Это открытие, опубликованное в журнале Earth, Planets & Space, подчеркивает продолжающиеся загадки нашего ночного неба, даже несмотря на столетия наблюдений.