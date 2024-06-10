Наука и технологии
Опубликовано 10 июня 2024, 03:37
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Ученые описали странное свечение неба, появляющееся только после полуночи

Обнаружен новый феномен
Авроры стали замечать жители даже тех регионов, где это не является обычным явлением. Так, ученые описали недавно обнаруженный тип северного сияния, видимый только после полуночи. Это явление, замеченное спутниками, похоже, является обратной стороной ранее обнаруженного явления, известного как STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement).
Ученые описали странное свечение неба, появляющееся только после полуночи
© Ferra

STEVE, впервые отмеченный в 2017 году, представляет собой быстротекущий поток высокотемпературного газа, движущийся на запад перед полуночью. Ученые предположили, что после полуночи аналогичный поток движется на восток. Данные с исследовательской станции Рамфьордмоен в норвежской Арктике позволили обнаружить его аналог — фиолетовую полосу длиной 1 000 км, запечатленную 28 декабря 2021 года.

Ученые описали странное свечение неба, появляющееся только после полуночи

© Ramfjordmoen Research Station

Спутники ЕКА Swarm подтвердили это явление, измерив ионы, текущие на восток в фиолетовой полосе. Хотя этот «двойник» STEVE еще не получил официального названия, было предложено назвать его «SAM» (STEVE After Midnight).

Это открытие, опубликованное в журнале Earth, Planets & Space, подчеркивает продолжающиеся загадки нашего ночного неба, даже несмотря на столетия наблюдений.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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