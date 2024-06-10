Ученые описали странное свечение неба, появляющееся только после полуночи

Спутники ЕКА Swarm подтвердили это явление, измерив ионы, текущие на восток в фиолетовой полосе. Хотя этот «двойник» STEVE еще не получил официального названия, было предложено назвать его «SAM» (STEVE After Midnight).

Это открытие, опубликованное в журнале Earth, Planets & Space, подчеркивает продолжающиеся загадки нашего ночного неба, даже несмотря на столетия наблюдений.