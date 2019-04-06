Ученые опровергли, что использование смартфонов в постели ведет к бессоннице

Многие родители убеждены, что смартфоны отрицательно влияют на сон их детей, однако это расхожее мнение не подкреплено научными фактами. Как написано в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, существенной корреляции между временем использования устройств, особенно перед сном, и ухудшением самочувствия детей, найдено не было.

Ученые оценивали только те исследования, в которых применялись специальные дневники, фиксирующие время использования смартфона. Работы с опросами авторы статьи игнорировали, так как считают, что данные, полученные от случайных респондентов, могут быть неточными или искаженными. Как говорят ученые, только треть всех участников подобных опросов могут верно оценить то, как часто используют гаджеты.

Несмотря на то, что прямой связи между использованием смартфонов в течение дня и качеством сна обнаружено не было, исследователи отмечают, что пользы здесь искать тоже не стоит. Иногда перед сном лучше почитать книгу или поговорить с близкими.