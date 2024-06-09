Ученые опровергли наличие жидкой воды под южным полюсом Марса

Однако новое моделирование под руководством Дэниела Лалича из Центра астрофизики и планетологии Корнелла предлагает более простое объяснение. Команда Лалича продемонстрировала, что небольшие изменения в слоях водяного льда могут вызывать интерференцию радиолокационных волн, создавая отражения, совпадающие с наблюдаемыми. Эти результаты указывают на то, что яркие сигналы, которые первоначально считались жидкой водой, могут возникать благодаря известным механизмам, не нуждающимся в экзотических объяснениях.

Не исключая полностью присутствия жидкой воды, Лалич, тем не менее, остается скептиком. «Идея наличия жидкой воды вблизи поверхности была бы захватывающей, но я не думаю, что она там есть», — заключил он.