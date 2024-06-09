Ученые опровергли наличие жидкой воды под южным полюсом Марса

Опубликовано 09 июня 2024, 09:45
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Ученые опровергли наличие жидкой воды под южным полюсом МарсаА очень хотелось
Исследователи Корнельского университета поставили под сомнение идею о существовании жидкой воды под ледяной шапкой на южном полюсе Марса. Более ранние интерпретации позволили предположить наличие подледного озера, что вызвало волнение по поводу возможности существования микробной жизни.
Однако новое моделирование под руководством Дэниела Лалича из Центра астрофизики и планетологии Корнелла предлагает более простое объяснение. Команда Лалича продемонстрировала, что небольшие изменения в слоях водяного льда могут вызывать интерференцию радиолокационных волн, создавая отражения, совпадающие с наблюдаемыми. Эти результаты указывают на то, что яркие сигналы, которые первоначально считались жидкой водой, могут возникать благодаря известным механизмам, не нуждающимся в экзотических объяснениях.
Не исключая полностью присутствия жидкой воды, Лалич, тем не менее, остается скептиком. «Идея наличия жидкой воды вблизи поверхности была бы захватывающей, но я не думаю, что она там есть», — заключил он.