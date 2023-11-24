Ученые ошеломлены таинственным космическим «лучом»: самым мощным с 1991 года

Ученые ошеломлены таинственным космическим «лучом»: самым мощным с 1991 годаПришельцы или новый космический объект?
Астрономы, работающие на телескопе в штате Юта, наткнулись на сверхзагадочную частицу «Аматерасу», обладающую астрономической энергией 244 эВ и являющуюся самым мощным космическим лучом с 1991 году. Названная в честь синтоистской богини Солнца, эта загадочная частица оставила ученых в недоумении: ее траектория прослеживается в безлюдной «пустоте», граничащей с нашей галактикой Млечный Путь.
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Космические лучи, способные достигать околосветовых скоростей, представляют собой субатомные частицы, часто атомные ядра, перемещающиеся в пространстве. Это открытие ставит под сомнение космические теории, опровергая ожидаемую границу ГЗК.
Предполагаемые источники - от ударных волн, вызванных черными дырами, до активных галактических ядер - делают загадку еще более глубокой.
По мере расширения массива телескопов и открытия 500 новых детекторов астрономы надеются раскрыть еще больше космических тайн и разгадать необыкновенную загадку феномена «Аматерасу».