Ученые ошеломлены таинственным космическим «лучом»: самым мощным с 1991 года

Космические лучи, способные достигать околосветовых скоростей, представляют собой субатомные частицы, часто атомные ядра, перемещающиеся в пространстве. Это открытие ставит под сомнение космические теории, опровергая ожидаемую границу ГЗК.

Предполагаемые источники - от ударных волн, вызванных черными дырами, до активных галактических ядер - делают загадку еще более глубокой.

По мере расширения массива телескопов и открытия 500 новых детекторов астрономы надеются раскрыть еще больше космических тайн и разгадать необыкновенную загадку феномена «Аматерасу».