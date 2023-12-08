Ученые ошибались насчет накопления углерода в океане: экологи вздохнули с облегчением

Познакомьтесь с невоспетыми героями морей - планктоном. Эти крошечные существа - не просто океанские закуски; они поглощаюют CO2 и преобразуют его в органические ткани. Но есть и интересный нюанс - распрощавшись с жизнью, они превращаются в «морской снег», опускаются на морское дно и выводят хранение углерода на новый уровень.

Ученые, вооружившись данными, составили цифровую карту движения органических веществ в океане, выявив ошеломляющую емкость хранения углерода - 15 гигатонн в год, что на 20 % больше прежних оценок.

Это открытие подчеркивает его жизненно важную роль в долгосрочном регулировании климата.